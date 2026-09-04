Am Mittwoch wurde ein Autofahrer auf der A12 bei Bösingen mit einer Geschwindigkeit von 251 km/h gemessen. Das Fahrzeug wurde von der Kantonspolizei angehalten und beschlagnahmt. Der Lenker wurde vorläufig festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwoch, 2. September 2026, gegen 04.55 Uhr, war ein 23-jähriger, in den USA wohnhafter Automobilist von Bern in Richtung Châtel-St-Denis FR unterwegs. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Bösingen FR wurde er auf einem Abschnitt mit einer Begrenzung von 120 km/h mit einer Nettogeschwindigkeit von 251 km/h gemessen.

Das Fahrzeug wurde auf der Höhe von Vaulruz von der Kantonspolizei angehalten. Der Lenker wurde im Hinblick auf seine Einvernahme vorläufig festgenommen und es wurde ihm ein Fahrverbot notifiziert. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

Auf den jungen Mann kommt eine Anzeige von der Staatsanwaltschaft zu.