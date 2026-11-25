Sechs Wochen nach der Einführung der Basler Taube wurde er abgestempelt, nun ist er für 72'500 Franken versteigert worden: Der früheste auf dem freien Markt bekannte Brief mit der Marke kam am Dienstag in Wil SG unter den Hammer.

Darum gehts Der früheste auf dem freien Markt bekannte Brief mit Basler Taube erzielte in Wil SG 72'500 Franken

Das Solothurner Kontrollschild «SO 1» erzielte im März 2026 mit 390'000 Franken einen Rekord

Ein Gemälde von Lucas Cranach erzielte 2025 fast 737'000 Franken, ein Werk von François Bocion über 270'000 Franken

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Stück Schweizer Postgeschichte erzielt einen Rekordpreis: Das Auktionshaus Rapp hat am Dienstag in Wil SG den frühesten bekannten Brief mit einer Basler Taube auf dem freien Markt für 72'500 Franken versteigert. Abgestempelt wurde das historische Stück am 13. August 1845 – gut sechs Wochen nach dem Start der ersten mehrfarbigen Briefmarke der Welt. Auch andere Schweizer Auktionen sorgten zuletzt für hohe Summen.

Autonummer «SO 1» bringt 390'000 Franken

Nicht nur historische Sammlerstücke erzielen in der Schweiz Spitzenpreise. Im März 2026 ging das begehrte Solothurner Kontrollschild «SO 1» für 390'000 Franken weg – ein neuer Schweizer Rekord. Die Oltner Luxusautovermietung Edel & Stark setzte sich im Bieterduell gegen einen Konkurrenten durch. Sie überbot damit die bisherige Bestmarke von 299'000 Franken für das Zürcher Schild «ZH 24».

Cranach-Gemälde bringt fast 737'000 Franken

Auf dem Kunstmarkt wechselten in der Schweiz Millionenwerte den Besitzer. Bei einer Auktion des Basler Hauses Artcurial Beurret Bailly Widmer erzielte im April 2025 das Gemälde «Maria mit Kind und einem Engel» von Lucas Cranach dem Älteren fast 737'000 Franken. Insgesamt gingen Kunstwerke im Wert von rund fünf Millionen Franken weg. Für Aufsehen sorgte auch der Lausanner Maler François Bocion: Sein Werk «La chasse aux grèbes» ging für mehr als 270'000 Franken an ein Schweizer Privatmuseum – ein Rekord für den Künstler.

Olympiafahne von St. Moritz für 20'000 Franken

Auch Schweizer Sportgeschichte ist heiss begehrt: Im November 2023 versteigerte das Auktionshaus Rapp die offizielle Fahne der Olympischen Winterspiele von 1948 in St. Moritz für 20'000 Franken. Der Startpreis lag bei 5000 Franken. Ein anonymer Sammler setzte sich im Bieterwettstreit durch – obwohl auch Interessenten aus St. Moritz selbst mitboten.

Luxusuhren sorgen für Bieterfieber

Wie gross die Nachfrage nach Schweizer Luxusuhren ist, zeigte sich im Juni 2026 in Zug. Das Betreibungsamt versteigerte acht Luxusuhren mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 350'000 Franken, darunter fünf Modelle von Patek Philippe. Besonders begehrt war eine Grand Complication der Genfer Uhrenmanufaktur, für die während der Auktion bereits 76'000 Franken geboten wurden. Neben der Patek Philippe Nautilus standen auch Modelle von Rolex zum Verkauf.