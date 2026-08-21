Nach einer gefährlichen Töff-Flucht vor der Polizei in Basel wurden zwei 16-Jährige geschnappt. Eine Mutter mit Kinderwagen konnte ihnen nur knapp ausweichen. Die Polizei vermutet Verbindungen zu Drogendelikten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei 16-Jährige fliehen in Basel auf Töff vor Verkehrskontrolle

Frau mit Kinderwagen entging nur knapp einer Kollision auf Fussgängerstreifen

Polizei nahm Jugendliche fest, Ermittlungen wegen Drogenhandel und weiterer Straftaten

Marian Nadler Redaktor News

Ein waghalsiger Fluchtversuch auf einem Töff hat am Donnerstagnachmittag in Basel für Aufsehen gesorgt. Zwei 16-jährige Schweizer versuchten gegen 13.15 Uhr, sich einer Verkehrskontrolle durch die Kantonspolizei Basel-Stadt zu entziehen. Dabei gefährdeten sie mit ihrem riskanten Fahrstil nicht nur sich selbst, sondern auch andere: Auf einem Fussgängerstreifen in der Viaduktstrasse entging eine Frau mit Kinderwagen nur knapp einer Kollision.

Die Jugendlichen rasten mit überhöhter Geschwindigkeit und missachteten mehrere Verkehrsregeln, bevor sie im Gundeldingerquartier den Töff an der Wolfschlucht-Promenade zurückliessen. Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung und der Beschreibung der Verdächtigen konnte die Kantonspolizei Basel-Stadt die beiden in der Nähe aufgreifen.

Bei der anschliessenden Kontrolle ergab sich laut der Kantonspolizei Basel-Stadt der dringende Verdacht, dass das Duo in den Handel mit Betäubungsmitteln sowie weitere Straftaten verwickelt sein könnte. Im Auftrag der Jugendanwaltschaft wurden die beiden festgenommen, und gegen sie laufen nun Ermittlungen. Zeugen, insbesondere die betroffene Fussgängerin mit Kinderwagen, werden gebeten, sich bei der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt unter der Telefonnummer 061 267 71 11 oder bei der nächsten Polizeiwache zu melden.