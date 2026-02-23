Ab Montagabend haben die Schnitzelbank-Formationen an der Basler Fasnacht ihren grossen Auftritt. Vor grossen Namen machen sie in ihren Versen nicht halt – im Gegenteil.

Trump, Birsfelden und SVP bekommen in Basel ihr Fett weg

Trump, Birsfelden und SVP bekommen in Basel ihr Fett weg

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basler Fasnacht mit bitterbösen Schnitzelbank-Verse gegen Trump und SVP

Trump dominiert mit Zollhammer gegen Schweiz und Chlorhühnervers-Rezept

Auch Bussen-Wahnsinn in Birsfelden BL wurde thematisiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dutzende Schnitzelbank-Formationen ziehen ab Montagabend an der Basler Fasnacht durch die Beizen und Cliquenkeller. Aus Hunderten von Versen über das nationale und internationale Geschehen hier eine kleine Auswahl.

Klar dominiert US-Präsident Donald Trump (79) dieses Jahr die Schnitzelbank-Verse. Seine Aussenpolitik, die tödlichen ICE-Einsätze sowie der Zollhammer gegen die Schweiz und die Verhandlungen von Bundesrätin Karin Keller-Sutter (62) bieten Stoff für bitterböse Pointen:

Wo mir gheere dass d Käller-Sutter mit em Trump delefoniert

Isch uns glaar, das Gsprööch hät besser d Betty Bossi gfiert

E diefere Zoll z erwarte wäri au bi dere vermässe

Immerhiin e Rezäpt gäbs um die Chlorhiener z frässe (Dr Schmelzpunggt)

***

Worum, um Himmels Wille, gniesst dä Trump esoo vyyl Schoonig?

Dr Döifel rybt sich gnüsslig d Händ und maint: Dä hol i noonig.

Wenn en aifach mache loss, no wird er als wie bööser,

und wenn en hool, bin ych kai Döifel, sondern dr Erlööser. (Dreydaagsfliege)

***

Y ha mym Sohn, däm in Amerika

am Delifon gsait: ?Loos Sohnemaa!

Y schigg dr e Päggli Ricola.

Aber gäll wenn das aakunnt, däggsch denn dra, gisch, damit mer ys dr Zoll kenne spaare,

im Presidänt none Rolex und e Goldbaare. (Wanderratte)

***

Egal, was d Käller-Sutter sait, was uusekunnt isch s Lätze.

Woorschyynlig will dr Trump und si nid vom Glyyche schwätze:

Bi 15 dänggt si an Prozänt und Zöll für d Induschtryy.

Und dä Sauhund dänggt bi 15: s dörf au jünger syy. (Zwätschgesalaat)

***

Dr Trump het welle ICE and Olympiade schigge

Mailand het ihm gsait, das kasch im Fall grad knicke

Z Berlin, do wär das anders ko, ich find's extrem

Em Merz gfallt ICE, die löse sini Stadtbildproblem (Katzegsang)

Die automatischen Durchfahrtskontrollen in der Baselbieter Vorortsgemeinde Birsfelden haben schweizweit und sogar international für Aufsehen gesorgt. Auch das ist ein beliebtes Sujet. Ein Schnitzelbank spannt den Bogen zum ESC 2025 in Basel und zum Regierungspräsidenten Conradin Cramer (47), der dort gerne im Rampenlicht war:

Jetz nach däm E-S-C het Basel nümm vyyl z mälde.

Drum syyg dr Cramer küürzlig züüglet – uf Birsfälde.

Är häig e Wohnig mit eme Balkon voornedraa

und lächli jeedesmoll, wenns blitzt, in d Kamera. (Singvogel)

***

Bisch superriich und nymmi leedig,

Buechsch für d Hochzyt ganz Venedig.

Trüffel, Hummer, tüüre Wyy, Gäld verprasse, das muess syy.

Dr neuschti punkto Dekakdänz,

Leischtet sich jetzt d Prominänz:

E Auto Korso am Hochzytsstart,

Wo äxtra durch Birsfälde fahrt! (MS Fischbrötli)

***

Unsre Fründ dr Andi isch syt Daage lyycht nervöös

Het extäärn bitzli gschmüüselet – eläi das isch scho böös

Jetz hän sy dää no gfilmt drbyy und diens dr Frau grad mälde

Schuld isch nit e Kisscam – s isch e Blitzer in Birsfälde. (Spootschicht Rhygass)

Auch die SVP bekommt in den Schnitzelbänken ihr Fett ab. Sei es wegen ihrer Hellebarden-Abwehr gegen die EU-Verträge oder wegen der Initiative für eine 10-Millionen-Schweiz:

D SVP het Angscht es woone

in dr Schwyz bald zää Milioone,

obwool d Geburte-Roote uff em Diefpunggt ligt.

Dr Schwyzer het, de glaubsch es nit,

Ains Komma Zwai Niin Kind im Schnitt.

Das finde mir vom Duurschschnitts-Schwyzer nit soo gschiggt.

S erschte Kind isch sicher härzig,

aber s bruucht doch denn nit mee,

will s Komma Zwei Niin-Kind

das wäält jo speeter sicher d SVP (Gwäägi)

***

Mit Hellebarde trätte d SVP-ler Maa für Maa

eidgenössisch-sänggrächt geege Unterwärfig aa.

Bim Trump hingeege sotte si uff andri Waffe setze:

Mit Hellebarde ka me sich bim Krieche lyycht verletze. (Dreydaagsfliege)



Die Sorgen um den Kampfjet F-35 sind ebenfalls in den Basler Schnitzelbankversen gelandet:

Dr Pfischter will die Flieger us den U-S-A

jetz in dr Variante «ohne Triebwerk» haa.

Es häig in Züüri doch bestimmt vom letschte Johr

no drei-vier ussrangierti Laubblööser voor. (Singvogel)

Zum Schluss noch ein Vers über die letztjährige Volksabstimmung über die Abschaffung des Eigenmietwerts:

Dr Aigemietwärt, womit mir wältwytt die Ainzige wääre

muess ych Ihne in däm Värs nit erklääre

usserdäm hett ihn s Schwyzer Stimmvolgg verworfe ghaa

jetz – won y ihn ändlig begriffe ha (Fäärimaa)