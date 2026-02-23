DE
Um 4 Uhr
Morgenstreich pfeift und trommelt die Basler Fasnacht ein

Mit dem traditionellen Morgenstreich begann die Basler Fasnacht am Montag um 4 Uhr. Tausende strömten bei mildem Wetter in die Stadt, wo Laternen und Musik von Piccolos und Trommeln die Innenstadt erhellten.
Publiziert: 04:51 Uhr
Laternernen in der Basler Innenstadt zum Auftakt der Fasnacht 2026 mit dem Morgenstreich.
  • Die Basler Fasnacht startete Montag um 4 Uhr mit dem Morgenstreich
  • Laternen, Piccolos und Trommeln erhellten die Innenstadt bei mildem Wetter
  • Tausende Besucher erlebten Sujets zu Themen wie Donald Trump und Zöllen
Die Fasnacht in Basel hat am Montag um 4 Uhr morgens mit dem Morgenstreich begonnen. Nach dem Lichterlöschen erhellten die Laternen der Cliquen zu Klängen von Piccolos und Trommeln die Innenstadt.

Das Wetter war verhältnismässig mild und es strömten tausende Menschen in die Stadt, um das Spektakel mitzuerleben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Auf ersten Blick setzten sich viele Sujets mit Themen auseinander, die das vergangene Jahr prägten und wohl auch dieses Jahr dominant sein werden, so etwa mit US-Präsident Donald Trump (79) und seinen Zöllen.

