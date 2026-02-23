Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Die Basler Fasnacht startete Montag um 4 Uhr mit dem Morgenstreich
- Laternen, Piccolos und Trommeln erhellten die Innenstadt bei mildem Wetter
- Tausende Besucher erlebten Sujets zu Themen wie Donald Trump und Zöllen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Fasnacht in Basel hat am Montag um 4 Uhr morgens mit dem Morgenstreich begonnen. Nach dem Lichterlöschen erhellten die Laternen der Cliquen zu Klängen von Piccolos und Trommeln die Innenstadt.
Das Wetter war verhältnismässig mild und es strömten tausende Menschen in die Stadt, um das Spektakel mitzuerleben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.
Auf ersten Blick setzten sich viele Sujets mit Themen auseinander, die das vergangene Jahr prägten und wohl auch dieses Jahr dominant sein werden, so etwa mit US-Präsident Donald Trump (79) und seinen Zöllen.