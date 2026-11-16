Im Nachtzug Richtung Zürich wurde ein 47-jähriger Portugiese kontrolliert – und verhaftet. Die Fahndung ergab am Badischen Bahnhof Basel einen deutschen Vollstreckungshaftbefehl.

So hatte sich der Portugiese (47) das wahrscheinlich nicht vorgestellt

So hatte sich der Portugiese (47) das wahrscheinlich nicht vorgestellt

Darum gehts Ein Portugiese (47) ist im Nachtzug nach Zürich am Badischen Bahnhof in Basel kontrolliert worden

Die Fahndung ergab gegen ihn einen deutschen Vollstreckungshaftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr

Der Mann war in Deutschland zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden und wurde inhaftiert

Marian Nadler Redaktor News

Diese Reise wird dem Mann wohl für immer in Erinnerung bleiben. Es wird aber wohl keine gute Erinnerung sein.

Die Rückreise von einem Besuch in Berlin endete für den 47-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt. Einsatzkräfte der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) kontrollierten den Mann am Montagmorgen bei der Ausreise aus Deutschland in die Schweiz.

Festnahme im Nachtzug

Der Portugiese sass am Badischen Bahnhof in Basel im abfahrbereiten Nachtzug in Richtung Zürich. Die Fahndungsüberprüfung des Mannes bei der Kontrolle ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls.

Wegen Trunkenheit im Verkehr war der 47-Jährige in Deutschland zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Durch die Bundespolizei wurde der Gesuchte festgenommen und zur Vollstreckung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt in Deutschland eingeliefert.