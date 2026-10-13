Polizei schickt betrunkenen Marokkaner in die Schweiz zurück

Ein stark alkoholisierter 21-Jähriger hat sich im Tram bei der Einreise nach Deutschland in Weil am Rhein der Kontrolle widersetzt. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen.

Darum gehts Ein Marokkaner (21) hatte 1,22 Promille und keine Papiere.

Im Tram nach Weil am Rhein kontrollierte ihn der Zoll.

Er beleidigte Beamte, griff sie an und kam in die Schweiz zurück.

Yannick Weber

Die Zollkontrolle in einem Tram in Weil am Rhein verlief am vergangenen Samstagmorgen turbulent. Wie die deutsche Polizei am Dienstag berichtet, widersetzte sich ein 21-jähriger Marokkaner bei der Einfahrt des Trams nach Deutschland den Beamten. «Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der marokkanische Staatsangehörige über keine Grenzübertrittspapiere verfügte», teilte die Polizei mit. «Während der Kontrolle beleidigte der Mann die Einsatzkräfte verbal. Bei der Verbringung zur Dienststelle, trat er einem Beamten gegen das Knie und bespuckte eine Beamtin.»

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. «Der Mann muss sich nun nicht nur wegen Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz, sondern auch wegen Beleidigung sowie des tätlichen Angriffs bzw. des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten», so die deutschen Behörden. Der Mann wurde anschliessend in die Schweiz zurückgeschickt, und der angegriffene Beamte konnte seinen Dienst inzwischen wieder aufnehmen.