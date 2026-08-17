Seit über zwei Jahren wurde sie mit Haftbefehl gesucht – jetzt ist sie hinter Gittern: Eine 49-jährige Bulgarin wurde am Freitag in einem Zug auf dem Weg in die Schweiz festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsche Polizei fasst 49-Jährige im Zug nach Basel am Freitag

Die Bulgarin wurde wegen Diebstahl und Betrug per Haftbefehl gesucht

Überprüfung ergab Haftbefehl, Festnahme in Bad Bellingen auf der Zugstrecke

Janine Enderli Redaktorin News

Die Ermittler tappten lange im Dunkeln, nun hat die Suche ein Ende: Eine seit über zwei Jahren von Deutschland mit Haftbefehl gesuchte Frau ist am Freitag in einem Fernreisezug in Richtung Schweiz festgenommen worden. Die 49-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, teilt deutsche Bundespolizei mit.

Eine Streife kontrollierte die Bulgarin auf der Fahrt von Freiburg im Breisgau nach Basel, auf Höhe Bad Bellingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Untersuchungshaftbefehl wegen verschiedener Diebstahlsdelikte sowie Betrugs vorlag.

Nach der Festnahme und anschliessenden Vorführung bei einem Haftrichter erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.