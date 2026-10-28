Am Dienstagabend sind an der Klingelbergstrasse in Basel zwei Männer verletzt worden. Ein Mann hatte die beiden mit einer Stichwaffe angegriffen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Mann geht in Basel mit Stichwaffe auf Passanten los – zwei Verletzte

Mann geht in Basel mit Stichwaffe auf Passanten los – zwei Verletzte

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge wurde ein 65-jähriger Mann an der Klingelbergstrasse aus noch zu klärenden Gründen von einem Mann mit einer Stichwaffe verletzt. Ein 30-jähriger Passant, der den Vorfall beobachtet hatte, wollte dem Geschädigten zu Hilfe kommen, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit. Dabei wurde er ebenfalls verletzt.

Anschliessend verfolgte der 30-Jährige den flüchtenden Tatverdächtigen. Dieser konnte in der Folge von der Polizei an der Pestalozzistrasse angehalten werden. Die Kriminalpolizei ermittelt den genauen Tathergang.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 37-jährigen türkischen Staatsangehörigen.

Polizei sucht nach Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Telefon 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.