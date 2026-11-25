Ein Lastwagenunfall beeinträchtigt am Mittwochmorgen den Verkehr auf der A2 nach dem Schwarzwaldtunnel in Richtung Luzern. Der Verkehr wird über eine Ausfahrt umgeleitet.

Janine Enderli Redaktorin News

Auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Luzern, nach dem Schwarzwaldtunnel, hat sich ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ereignet. Dies schreibt der Kanton Basel-Stadt am Mittwochmorgen über den Warndienst Alertswiss.

Der Verkehr wird über eine Ausfahrt umgeleitet und ist stark beeinträchtigt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, heisst es weiter.

Eine besondere Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Die Behörden empfehlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.