Am Donnerstagmittag kam es in Basel zu einem tragischen Unfall. Ein Kind wurde von einem Lastwagen erfasst.

Kind in Basel von Lastwagen erfasst

Kind in Basel von Lastwagen erfasst

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der Unfall ereignete sich an der Verzweigung Elsässerstrasse/Hüningerstrasse.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, kurz nach 12 Uhr, kam es an der Verzweigung Elsässerstrasse/Hüningerstrasse zu einem Verkehrsunfall. Ein Kind wurde im Bereich des Fussgängerstreifens von einem Lastwagen erfasst. Es erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überquerte das Kind die Hüningerstrasse im Bereich des Fussgängerstreifens. Dabei wurde es von einem Lastwagen erfasst und überrollt. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Die Unfallaufnahme ist noch im Gange. Daher ist die Elsässer- und Hüningerstrasse für den motorisierten Individual- und Tramverkehr nach wie vor gesperrt. Der Tramverkehr musste umgeleitet werden.

Neben der Kantonspolizei standen die Sanität und die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt im Einsatz. Ein Care-Team sowie Mitarbeitende der Sanität der Rettung Basel-Stadt betreute Beteiligte sowie Zeuginnen und Zeugen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel. 061 208 06 00 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.