Das kleine Dalí-Gemälde "Solitude paranoïaque-critique" erzielte einen Auktionspreis von 2,97 Millionen Franken.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Inklusive Aufpreis für das Auktionshaus musste der nicht namentlich genannte europäische Sammler 2,97 Millionen Franken für das nur gerade 19 mal 23 Zentimeter kleine Bild von 1935 bezahlen. Der Schätzpreis lag bei 1,5 bis 2 Millionen Franken.

Alles in allem erzielte das Auktionshaus am 19. Juni ein Gesamtergebnis in der Höhe von 7 Millionen Franken, wie es am Montag mitteilte