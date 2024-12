1/5 Das Basler Spitzenlokal Cheval Blanc by Peter Knogl gilt als bestes Restaurant der Welt. Foto: STEFAN BOHRER

Auf einen Blick Basler Restaurant Cheval Blanc ist offiziell das beste der Welt

Küchenchef Peter Knogl sieht Auszeichnung als Bestätigung seiner Arbeit

Acht weitere Lokale in sechs Ländern teilen sich den ersten Platz

Janine Enderli Redaktorin News

Wunderschönes Ambiente, raffinierte Ideen und kulinarische Meisterwerke: Im Basler Spitzenlokal Cheval Blanc bleibt kein Wunsch offen. Das Restaurant liegt direkt am Rhein und ist neu offiziell das Beste der Welt.

Der renommierte französische Gastroführer «La Liste» publiziert jedes Jahr eine Rangliste mit den 1000 besten Restaurants weltweit. Wie «Gault Millau» berichtet, der wie Blick zu Ringier Medien Schweiz gehört, schaffte es das Cheval Blanc by Peter Knogl 2025 mit unglaublichen 99,5 Punkten auf den ersten Platz. «Das ist nicht schlecht für unsere kleine Bude», sagt der Küchenchef (56) des Restaurants im Swiss Deluxe Hotel Les Trois Rois über die Auszeichnung. «Das zeigt, dass wir unsere Arbeit richtig machen.»

Das Cheval Blanc überzeugt vor allem durch seine Liebe zum Detail. Es kombiniert die französische Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen und schafft so einzigartige Geschmackserlebnisse, heisst es in zahlreichen Gastroführern.

Nicht die erste Auszeichnung

Der gebürtige Bayer hat schon einige Preise eingefahren: 2011 und 2015 war er Gaut Millaus «Koch des Jahres». Zudem wird er mit drei Michelin-Sternen bewertet. Bereits letztes Jahr erreichte der Gourmettempel mit dem zweiten Rang einen Podestplatz im «La Liste»-Ranking. Dieses Jahr gab es den Sieg. «Mehr können wir nicht erreichen», sagt Knogl stolz.

Im Gegensatz zu anderen Restaurantführern basieren die Rankings von «La Liste» nicht auf der Bewertung einer Jury, die nicht einmal vorweisen muss, dass sie das Restaurant wirklich besucht hat. Die Rangliste von «La Liste» setzt sich aus den Erkenntnissen von über 600 Restaurantführern, kulinarischen Kritiken, professionellen Rezensionen und Millionen von Online-Bewertungen zusammen, berichtet «Gault Millau». Danach werden die Daten mathematisch präzis ausgewertet und schliesslich ein Ranking erstellt.

Acht weitere Lokale ganz vorne

Nach dem Sieg wurde im französischen Aussenministerium gefeiert. Rund 400 Starchefs aus ganz Europa waren eingeladen. «Es war ein sehr schöner Abend im französischen Aussenministerium, das haben die Franzosen einfach drauf», zitiert «Gault Millau» den Küchenchef.

Das Cheval Blanc by Peter Knogl teilt sich den ersten Platz mit acht weiteren Lokalen in sechs Ländern: Guy Savoy und La Vaque d'Or – Le Cheval Blance in Frankreich, Lenclume – Simon Rogan im Vereinigten Königreich, Le Bernardin und Single Thread in den USA, Lung King Heen in China, Matsukawa in Japan sowie der Schwarzwaldstube in Deutschland.