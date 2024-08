1/14 Die 22 Spitzenköchinnen und -Köche der GaultMillau Garden Party 2024 vereinten total 388 GaultMillau-Punkte. Der einzigartige Gourmet-Event im Garten des Grand Resort Bad Ragaz SG fand heuer zum sechsten Mal statt, wie immer bei strahlendem Sonnenschein.

Die GaultMillau Garden Party als Gourmet-Event des Jahres zu bezeichnen, ist keine Übertreibung. Der einzigartige Sommeranlass im Grand Resort Bad Ragaz SG vereinte dieses Jahr 22 Spitzenköchinnen und -Köche mit nicht weniger als 388 GaultMillau-Punkten. Darunter waren auch die vier Deutschschweizer 19-Punkte-Chefs Tanja Grandits (54), Andreas Caminada (47), Peter Knogl (55) und Heiko Nieder (52), die am Sonntag hinter den Kochstationen im Garten der weitläufigen Anlage standen.

Der Run im Vorfeld ist jeweils gross: Die 500 Gäste-Tickets waren innert 25 Minuten ausverkauft. Das Konzept beinhaltet nicht nur Fine Dining, Austern, Kaviar, Champagner und Weine, sondern auch Brot, Käse und Bier von Top-Produzenten. «Tätschmeisterin» war mit Nadine Wächter-Moreno (45), der neuen Executive Chefin im Grand Resort, erstmals eine Frau.

Nahbare Stars und ein Pakt mit Petrus

GaultMillau-Schweiz-Chefredaktor Urs Heller (70) scheint ein fixes Abkommen mit Petrus zu haben. Auch bei der sechsten Austragung war kaum eine Wolke in Sicht. Das Erfolgsgeheimnis der Garden Party erklärte er gegenüber Blick so: «Nicht nur die Gäste haben Spass, sondern auch die Köche. Sie gehen ins Risiko und bringen ihre besten Gerichte mit. Und sie sind nahbar: Ein kurzer Schwatz, ein Tipp oder Selfie liegen immer drin.»

Grossandrang herrschte bei Tanja Grandits. Sie verzückte ihre Fans mit Zander, Yuzu-Ceviche und Fenchelblüte, Andreas Caminada servierte Saibling mit Kohlrabi und Kapuzinerkresse. Begeistert waren die Gäste auch vom «Koch des Jahres 2024» Silvio Germann (35) vom «Mammertsberg in Freidorf TG, von Paolo Casanova (43) von der «Stüva Colani» in Madulain GR, von den «The Chedi»-Zwillingen Dominik Sato und Fabio Toffolon (beide 39) aus Andermatt UR oder von Benoît Carcenat (46) vom «Valrose» in Rougemont VD. Bei den «Amuse-Bouches» glänzte Bernadette Lisibach (50) von der «Neuen Blumenau» in Lömmenschwil SG.

Ein besonderes Spektakel bot der «Hexer» Stefan Wiesner (62) aus dem Entlebuch LU, der mit Motorsäge und Holz hantierte und auf dem Feuerring Arvenglacé mit Vanillegeschmack zubereitete.

Besonders im Fokus stand der Südtiroler Martin Dalsass (67) mit seinem «Signature Dish» Cavatelli, der das «Talvo» in St. Moritz-Champfèr GR nach 39 Jahren übergibt und in Bad Ragaz mit grossem Applaus die Bühne verliess. «Das war mein emotionalster Moment», sagte Urs Heller. «Wer so lange, mit so viel Können und grenzenloser Leidenschaft kocht, ist eine Legende!»

Und die Gäste notierten sich am Ende eines unvergesslichen Tages schon das nächste Datum: 10. August 2025.