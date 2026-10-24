Mann in Basel auf Gleise gestürzt – verletzt

Am Samstag ist ein Mann auf den Gleisen der Elsässerbahn von einem Zug erfasst und dabei verletzt worden. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Verletzten ins Spital. Der Zugverkehr war während des Einsatzes mehrere Stunden lang unterbrochen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war der noch nicht identifizierte Mann beim Kreisel Kannenfeldplatz aus noch zu klärenden Gründen auf die Gleise gestürzt. Die Kriminalpolizei untersucht nun den genauen Sachverhalt.

Im Einsatz standen sodann die Kantonspolizei Basel-Stadt – unter anderem mit der Sicherheits- und der Verkehrspolizei sowie ihrem Sozialdienst –, die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt sowie Fachleute der SBB und SNCF. Die Einsatzkräfte mussten den betroffenen Zug evakuieren; die Passagiere wurden von den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) weitertransportiert.

Kriminalpolizei sucht Zeugen und Zeuginnen

Aus taktischen Gründen und mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz betroffener Personen sind zurzeit keine weiteren Auskünfte möglich. Die Kriminalpolizei ermittelt – wie immer – in alle Richtungen. Sollte sich dabei eine allfällige Dritteinwirkung nicht ausschliessen lassen, würde die Staatsanwaltschaft dies in den nächsten Tagen aktiv kommunizieren. Im Übrigen bittet sie um eine zurückhaltende Berichterstattung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.