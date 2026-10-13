Ein Achtjähriges Mädchen wurde am Montag beim Buremichelskopf von einem Unbekannten angesprochen – laut Polizei mit sexueller Absicht. Der Mann fuhr danach auf einem schwarzen E-Scooter davon; die Ermittler bitten um Hinweise.

Darum gehts Am Montag wurde beim Buremichelskopf ein Kind belästigt.

Der Mann soll es zu sexueller Handlung aufgefordert haben.

Er floh per E-Scooter, die Polizei sucht Zeugen.

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, gegen 16.15 Uhr, hat ein Unbekannter am Buremichelskopf ein Mädchen in unsittlicher Weise angesprochen. «Als die Achtjährige nicht darauf einging, entfernte sich der Mann auf einem E-Scooter in Richtung Marignanostrasse», schildert die Kantonspolizei Basel-Stadt, was anschliessend passierte.

Gemäss ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte der junge Mann das Mädchen zu einer sexuellen Handlung auffordern wollen. Die Kriminalpolizei klärt nun den genauen Sachverhalt ab und ermittelt die Identität des mutmasslichen Täters.

Gesucht wird ein Mann im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Er ist circa 185 Zentimeter gross, sprach Deutsch und hatte schwarze Haare. Seine Kleidung beschreibt die Polizei so: Er trug eine schwarze Hose, ein rotes T-Shirt. Ausserdem war er ohne Helm auf einem schwarzen E-Scooter unterwegs. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, telefonisch unter 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.