Bei einer Frontalkollision auf der Baselstrasse in Liesberg BL sind am Mittwochnachmittag sechs Personen verletzt worden. Laut Polizei geriet ein 81-jähriger Autofahrer aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Baselstrasse in Liesberg BL in Richtung Laufen BL. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Renault. Dieser wurde von einem 29-jährigen Mann gelenkt und war mit insgesamt fünf Personen besetzt. Anschliessend geriet der Opel zurück auf seine Fahrspur und prallte mehrfach gegen die Leitplanke, heisst es in einer Mitteilung.

Alle sechs Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen und einem Rettungshelikopter zur medizinischen Versorgung in umliegende Spitäler gebracht. Zum Schweregrad der jeweiligen Verletzungen macht die Polizei keine Angaben. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Sachverhaltsaufnahme musste die Baselstrasse zeitweise vollständig gesperrt werden. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen. Nach rund zwei Stunden konnte die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Polizei Basel-Landschaft.