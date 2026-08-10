Ein Land Rover krachte am Montagmorgen in Liesberg BL gegen eine Betonmauer. Der Fahrer wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Range Rover krachte auf Baselstrasse in Liesberg BL in Betonmauer

Fahrerin des Suzuki blieb unverletzt, Fahrer des Range Rovers verletzt

Strasse gesperrt, zwei stark beschädigte Autos abgeschleppt

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mann (50) fuhr am Montagmorgen mit seinem Land Rover Discovery auf der Baselstrasse in Richtung Liesberg Dorf BL. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf der rechten Fahrbahnseite mit einer Betonmauer. Durch den Aufprall brach das Heck des Fahrzeugs aus und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Suzuki. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.

Die Fahrerin (28) des schwarzen Suzuki hatte Glück. Sie blieb unverletzt. Der Land-Rover-Fahrer wurde beim Aufprall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash erheblich beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Im Einsatz standen nebst der Polizei Basel-Landschaft die Feuerwehr Liesberg sowie der Rettungsdienst. Während der Unfallaufnahme und den anschliessenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Baselstrasse im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.