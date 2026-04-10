Ein Falschfahrer kollidierte am Donnerstagabend auf der A22 bei Liestal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Lenker blieben unverletzt. Die Autobahn war für eine Stunde gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kollision auf A22 bei Liestal am 9. April 2026, abends

Falschfahrer überfuhr Sicherheitslinie, rammte entgegenkommenden Wagen

Autobahn eine Stunde gesperrt, zwei Autos abgeschleppt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall passierte am Donnerstag, kurz nach 21.30 Uhr. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein Mann (39) mit seinem schwarzen Mercedes von Lausen kommend in Richtung Pratteln.

Aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen überfuhr er die doppelte Sicherheitslinie und setzte seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn fort. In der Folge kollidierte der Falschfahrer frontal seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden roten Lancia mit einem 57-Jährigen am Steuer.

Beide Fahrzeuglenker blieben bei der Kollision unverletzt. Die zwei beschädigten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.



