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Blick-Leserin filmt Mega-Bienenschwarm aus dem Auto

Eine Frau gerät am Bahnhof Liestal BL in einen grossen Bienenschwarm. Den Moment hält sie im Video fest.
Publiziert: vor 35 Minuten
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