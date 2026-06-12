DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Basel-Landschaft
Liestal BL: Blick-Leserin filmt Bienenschwarm aus dem Auto
Sie kann nicht aussteigen
Blick-Leserin filmt Mega-Bienenschwarm aus dem Auto
Eine Frau gerät am Bahnhof Liestal BL in einen grossen Bienenschwarm. Den Moment hält sie im Video fest.
Publiziert: vor 35 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
0:43
Schock in Oftringen AG
Post-Lieferwagen brennt lichterloh
0:58
Mythos um Sicherheit
Schützt steckender Schlüssel vor Einbrechern?
1:12
Ranking von US-Magazin
Schweiz als bestes Land der Welt gekürt
1:51
Reportage
Erstes Hitze-Wochenende
«Wir warten seit Wochen auf dieses Wetter»
1:23
18 Kilometer Stau vor Gotthard
Menschen stehen auf Autobahn
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen