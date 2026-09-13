In Rothenfluh BL überschlug sich am Samstagnachmittag ein Traktor bei Waldarbeiten. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt per Helikopter ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Traktorunfall bei Rothenfluh BL: Lenker schwer verletzt, Helikoptereinsatz erforderlich

Der 67-jährige Fahrer wurde unter dem umgestürzten Traktor eingeklemmt

Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagnachmittag, kurz nach 14.45 Uhr, kam es in einem Waldgebiet in der Nähe von Rothenfluh BL zu einem Unfall mit einem Traktor. Dabei wurde der Lenker schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt.

Der Traktorfahrer war zuvor in einem Waldstück in der Nähe von Rothenfluh mit Waldarbeiten beschäftigt gewesen. Der Traktor überschlug sich bei dem Unfall und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Warum? Das ist noch unklar. Dabei wurde der Traktorfahrer (67) unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Mann wurde beim Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei Basel-Landschaft die Ermittlungen aufgenommen.