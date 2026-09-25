Am Donnerstag kam es in Reinach BL zu einem Zwischenfall in einem Chemielabor. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rätselhafte Kontamination bei Probenentnahme in Kapelle in Basel-Landschaft untersucht

Vier Personen ins Spital gebracht, keine giftigen Substanzen nachgewiesen

ABC-Wehr und Rettungskräfte mit über 20 Einsatzkräften vor Ort

Janine Enderli Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es anlässlich einer Probenentnahme in einer Kapelle zu einer bislang ungeklärten Kontamination der im Labor befindlichen Personen.

Drei Personen wurden dabei verletzt und zusammen mit einer vierten Person zu weiteren Abklärungen ins Spital gebracht.

Die Ursache der Kontamination sowie die genaue Art und Weise, wie es zur Kontamination der betroffenen Personen kam, sind derzeit noch Gegenstand der Abklärungen.

Mysteriöse Kontamination

In und um die betroffene Räumlichkeit wurden durch die Chemiewehr Messungen durchgeführt, wobei keine gefährlichen oder giftigen Substanzen festgestellt werden konnten. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt.

Im Einsatz standen neben der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Birs und der Polizei Basel-Landschaft auch die ABC-Wehr mit Messgruppe und Chemiefachberater sowie das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel und die Rettungsdienste.