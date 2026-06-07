Am Samstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, kam es im Gebiet Benkenmatt in Oberdorf BL zu einem Unfall mit einem Traktor. Der Lenker wurde verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 21-Jähriger bei Traktorunfall in Oberdorf schwer verletzt

Traktor rutschte am Hang ab und begrub den Fahrer

Rettungshelikopter brachte Verletzten ins Spital, Polizei untersucht Unfall

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war der Lenker des Oldtimer Traktors im Gebiet Benkenmatt in Oberdorf mit Landarbeiten beschäftigt. Dabei geriet der Traktor am steilen Hang ins Rutschen und überschlug sich in der Folge. Der 21-jährige Lenker wurde dabei unter dem Traktor eingeklemmt. Mithilfe weiterer Traktoren konnte der Oldtimer Traktor angehoben und der Lenker geborgen werden.

Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte betreut und anschliessend mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Ebenfalls stand die Feuerwehr im Einsatz. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei Basel-Landschaft die Ermittlungen aufgenommen.