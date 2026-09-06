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Mutmassliche Täterin verhaftet
Mann bei Messerangriff in Oberwil BL verletzt

Am Samstagabend kam es in Oberwil zu einem blutigen Beziehungsdelikt beim Coop-Parkplatz. Die mutmassliche Täterin wurde festgenommen.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Ein Leserfoto zeigt den Einsatz am Samstagabend in Oberwil BL.
Foto: Leserfoto
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Gabriel KnupferRedaktor News

Polizeieinsatz in Oberwil BL: Am Samstagabend wurden die Einsatzkräfte wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung beim Parkplatz des Coop Park alarmiert.

Leserfotos zeigen mehrere Polizeifahrzeuge und Ambulanzen. «Beim Vorfall handelte es sich um ein Beziehungsdelikt», sagt ein Polizeisprecher gegenüber Blick. «Der Mann wurde mit einer Stichwaffe verletzt und befindet sich im Spital.»

Über den Schweregrad der Verletzung kann der Sprecher noch keine genaueren Angaben machen. Der Zustand des Opfers sei stabil.

Die mutmassliche Täterin wurde verhaftet. Die Polizei will am Sonntagmorgen genauer über den Vorfall informieren.

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