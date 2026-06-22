Janine EnderliRedaktorin News
Am Montag hat sich die gesamte Deckenverkleidung des Regierungszimmers im Regierungsgebäude in Liestal gelöst. Verletzt wurde niemand. Da die Ursache des Deckeneinsturzes nicht bekannt ist, wurden alle Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt.
Davon betroffen ist das Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion und die gesamte Landeskanzlei.
Das Hochbauamt hat unverzüglich Schritte eingeleitet, um die Ursache des Deckeneinsturzes zu klären. Ebenso wird untersucht, ob in weiteren Räumen des Gebäudes ähnliche oder typengleiche Deckenkonstruktionen verbaut wurden.