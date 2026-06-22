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Mitarbeiter müssen ins Homeoffice
Decke in Regierungszimmer stürzt ein

Schock in Liestal: Am Montag stürzte die Decke eines Regierungszimmers ein. Verletzte gab es zum Glück keine. Mitarbeitende wurden ins Homeoffice geschickt, während Experten die Ursache untersuchen.
Publiziert: 15:14 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Ein Teil der Deckenverkleidung ist im Baselbieter Regierungsgebäude eingestürzt.
Foto: Google Maps
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Montag hat sich die gesamte Deckenverkleidung des Regierungszimmers im Regierungsgebäude in Liestal gelöst. Verletzt wurde niemand. Da die Ursache des Deckeneinsturzes nicht bekannt ist, wurden alle Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt.

Davon betroffen ist das Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion und die gesamte Landeskanzlei.

Das Hochbauamt hat unverzüglich Schritte eingeleitet, um die Ursache des Deckeneinsturzes zu klären. Ebenso wird untersucht, ob in weiteren Räumen des Gebäudes ähnliche oder typengleiche Deckenkonstruktionen verbaut wurden.

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