Schock in Liestal: Am Montag stürzte die Decke eines Regierungszimmers ein. Verletzte gab es zum Glück keine. Mitarbeitende wurden ins Homeoffice geschickt, während Experten die Ursache untersuchen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag hat sich die gesamte Deckenverkleidung des Regierungszimmers im Regierungsgebäude in Liestal gelöst. Verletzt wurde niemand. Da die Ursache des Deckeneinsturzes nicht bekannt ist, wurden alle Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt.

Davon betroffen ist das Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion und die gesamte Landeskanzlei.

Das Hochbauamt hat unverzüglich Schritte eingeleitet, um die Ursache des Deckeneinsturzes zu klären. Ebenso wird untersucht, ob in weiteren Räumen des Gebäudes ähnliche oder typengleiche Deckenkonstruktionen verbaut wurden.