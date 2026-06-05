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Missgeschick in Pratteln BL
Spanischer Lastwagen steckt in Unterführung fest

Ein spanischer Lastwagen bleibt am Freitagnachmittag in einer Unterführung in Pratteln BL stecken. Die Polizei leitet den Verkehr um. Verletzt wurde niemand, Spezialisten arbeiten noch an der Bergung.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Ein spanischer Lastwagen bleibt am Freitagnachmittag in einer Unterführung in Pratteln BL stecken.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lastwagen mit spanischem Kennzeichen steckt in Pratteln BL Unterführung fest
  • Keine Verletzten, Spezialisten manövrieren den LKW aus der Unterführung
  • Einsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen am Freitagnachmittag in Pratteln
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Mattia JutzelerRedaktor News

Da hat ein Lastwagenfahrer wohl die Grösse seines Fahrzeugs unterschätzt. In Pratteln BL steckt ein LKW mit spanischem Kennzeichen in der Unterführung fest. Ein Foto eines Leserreporters zeigt, wie es für den Lastwagen weder vor noch zurückgeht. «Polizei und Ambulanz sind bereits vor Ort», schreibt der Leser.

Die Polizei Basel-Land bestätigt den Einsatz gegenüber Blick am Telefon. «Der LKW wollte wohl Richtung Pratteln-Dorf fahren und blieb dann in der Unterführung stecken», erklärt ein Sprecher. Verletzt hat sich bei dem Missgeschick nach aktuellen Informationen niemand.

Der LKW wird aktuell von mehreren Spezialisten aus der Unterführung manövriert. Der Verkehr werde für die Dauer des Einsatzes umgeleitet. In Pratteln ist am Freitagnachmittag deshalb mit leichten Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

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