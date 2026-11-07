Mann (25) verliert Kontrolle über BMW – Teenager (†17) tot

Am Samstagmittag verursachte ein Autofahrer in Eptingen BL einen Selbstunfall. Dabei erlitt ein Fahrzeuginsasse tödliche Verletzungen.

Janine Enderli Redaktorin News

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft zufolge fuhr ein 25-jähriger Personenwagenlenker am Samstagmittag auf der Bölchenstrasse von Eptingen kommend in Richtung Chilchzimmersattel. In einer Rechtskurve kurz vor der Passhöhe verlor er die Kontrolle über seinen schwarzen BMW.

In der Folge geriet das Fahrzeug von der Strasse ab und kam im angrenzenden Wiesland auf dem Dach liegend zum Stillstand.

17-Jähriger erleidet tödliche Verletzungen

Der Personenwagenlenker und sein Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Ein weiterer Fahrzeuginsasse erlitt beim Unfall schwerste Verletzungen. Der 17-jährige Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Spezialisten der Unfallgruppe der Verkehrspolizei Basel-Landschaft haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Während der Bergungsarbeiten und der Sachverhaltsaufnahme musste die Bölchenstrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.