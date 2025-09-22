In Pratteln wurde eine leblose Person in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu melden.

Leiche in Wohnung in Pratteln gefunden, Umstände unklar

Polizei und Staatsanwaltschaft haben umfangreiche Ermittlungen eingeleitet

Hinweise zu Vorfällen zwischen 21. und 22. September 2025 gesucht

Montagmorgen, kurz nach 10.30 Uhr, erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Basel-Landschaft die telefonische Meldung, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Längistrasse in Pratteln eine leblose Person befinde.

An besagter Örtlichkeit konnten die Einsatzkräfte eine leblose Person feststellen. Die genauen Umstände sind bisher unklar. Ein Gewaltverbrechen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Tathergang noch offen

Der genaue Tathergang ist zur Stunde offen. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft umfassende Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Personen, die in der Zeit vom Sonntag, 21. September 2025 bis Montag, 22. September 2025, 10.00 Uhr, im Bereich der Längistrasse in Pratteln, ungewöhnliche Feststellungen, allfällige Beobachtungen oder Bild- und/oder Videomaterial (bspw. Auto/Dashcam etc.) gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden.