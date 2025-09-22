Darum gehts
- Leiche in Wohnung in Pratteln gefunden, Umstände unklar
- Polizei und Staatsanwaltschaft haben umfangreiche Ermittlungen eingeleitet
- Hinweise zu Vorfällen zwischen 21. und 22. September 2025 gesucht
Montagmorgen, kurz nach 10.30 Uhr, erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Basel-Landschaft die telefonische Meldung, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Längistrasse in Pratteln eine leblose Person befinde.
An besagter Örtlichkeit konnten die Einsatzkräfte eine leblose Person feststellen. Die genauen Umstände sind bisher unklar. Ein Gewaltverbrechen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.
Tathergang noch offen
Der genaue Tathergang ist zur Stunde offen. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft umfassende Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.
Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.
Personen, die in der Zeit vom Sonntag, 21. September 2025 bis Montag, 22. September 2025, 10.00 Uhr, im Bereich der Längistrasse in Pratteln, ungewöhnliche Feststellungen, allfällige Beobachtungen oder Bild- und/oder Videomaterial (bspw. Auto/Dashcam etc.) gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden.