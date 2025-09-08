Am Samstagabend kam es zwischen 18 Uhr und 2 Uhr, rund um das Strassenfest «Liestal tanzt», zu mehreren Tätlichkeiten. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Strassenfest selbst blieb es laut der Baselbieter Polizei friedlich. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Janine Enderli Redaktorin News

Dieses Wochenende fand das Strassenfest «Liestal tanzt» im Städtli in Liestal BL statt. Das Fest selbst verlief absolut friedlich. Rund um das Fest kam es aber an verschiedenen Orten zu Pöbeleien und auch Tätlichkeiten, wie die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung schreibt. Unter anderem wurde einer Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Nachdem die Polizei den mutmasslichen Täter festnehmen konnte, versetzte der 26-jährige Afghane einem Polizisten einen Kopfstoss. Sowohl die Frau als auch der Polizist wurden bei den Tätlichkeiten verletzt.

Kosovare ebenfalls mit Tätlichkeit

Weiter musste eine Wegweisung gegen einen 18-jährigen Kosovaren ausgesprochen werden. Dies nachdem auch dieser tätlich wurde. Bei der Festnahme dieser Person wurden die Polizeikräfte durch dessen Kollegen bedrängt.

Dank der Präsenz der Sicherheitskräfte der Stadt Liestal und der Polizei Basel-Landschaft konnten mehrere Schlägereien und Tätlichkeiten verhindert oder aufgelöst werden.