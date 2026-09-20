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Geschwindigkeitskontrolle in Liesberg BL
Mit 146 km/h durch 80er-Zone – Polizei schnappt Raser

Am Samstag, kurz nach 18 Uhr, registrierte die Polizei Basel-Landschaft auf der Delsbergstrasse in Liesberg einen Autofahrer, der mit massiv übersetzter Geschwindigkeit Richtung Laufen unterwegs war. Mit 146 km/h raste der 44-Jährige durch eine 80er-Zone.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
Mit 146 km/h war ein 44-jähriger Autofahrer in einer 80er-Zone in Liesberg unterwegs. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizei stoppt Raser mit 146 km/h in Liesberg am Samstagabend
  • Fahrzeug beschlagnahmt, Führerausweis entzogen, Justizverfahren eingeleitet
  • 62 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Die Polizei Basel-Landschaft hat am Samstagabend auf der Delsbergstrasse in Liesberg im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle einen Raser geschnappt. Mit 146 km/h raste der 44-Jährige durch eine 80er-Zone. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich somit eine Überschreitung von 62 km/h. 

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt und der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Lenker wird sich aufgrund des Raserdelikts vor der Justiz verantworten müssen.

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