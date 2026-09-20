Am Samstag, kurz nach 18 Uhr, registrierte die Polizei Basel-Landschaft auf der Delsbergstrasse in Liesberg einen Autofahrer, der mit massiv übersetzter Geschwindigkeit Richtung Laufen unterwegs war. Mit 146 km/h raste der 44-Jährige durch eine 80er-Zone.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei stoppt Raser mit 146 km/h in Liesberg am Samstagabend

Fahrzeug beschlagnahmt, Führerausweis entzogen, Justizverfahren eingeleitet

62 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Polizei Basel-Landschaft hat am Samstagabend auf der Delsbergstrasse in Liesberg im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle einen Raser geschnappt. Mit 146 km/h raste der 44-Jährige durch eine 80er-Zone. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich somit eine Überschreitung von 62 km/h.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt und der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Lenker wird sich aufgrund des Raserdelikts vor der Justiz verantworten müssen.