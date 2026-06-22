Am Montag um 4.15 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in Thürnen BL ein Feuer aus. Eine Bewohnerin wurde verletzt und ins Spital gebracht. Polizei und Feuerwehr untersuchen die Brandursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Thürnen BL: Mehrfamilienhaus stand Montagmorgen in Vollbrand

Bewohnerin verletzt, ins Spital gebracht, Ursache noch ungeklärt

Feuerwehr und Polizei vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Montagmorgen, kurz vor 04.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Oberdorf in Thürnen BL zu einem Brandausbruch. Eine Person wurde dabei verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Teil des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in der Wohnung im Erdgeschoss feststellen, den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Was löste den Brand aus?

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude aus eigenem Antrieb verlassen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde bei dem Brand verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt und wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft ermittelt. Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Sissach, die Feuerwehr Delta, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel, der Rettungsdienst und die Polizei Basel-Landschaft.