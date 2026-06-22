Darum gehts
- Brand in Thürnen BL: Mehrfamilienhaus stand Montagmorgen in Vollbrand
- Bewohnerin verletzt, ins Spital gebracht, Ursache noch ungeklärt
- Feuerwehr und Polizei vor Ort
Am frühen Montagmorgen, kurz vor 04.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Oberdorf in Thürnen BL zu einem Brandausbruch. Eine Person wurde dabei verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Teil des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in der Wohnung im Erdgeschoss feststellen, den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.
Was löste den Brand aus?
Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude aus eigenem Antrieb verlassen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde bei dem Brand verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.
Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt und wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft ermittelt. Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Sissach, die Feuerwehr Delta, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel, der Rettungsdienst und die Polizei Basel-Landschaft.