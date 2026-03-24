In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Take-Away-Restaurant an der Hauptstrasse in Birsfelden BL eingebrochen. Die Polizei Basel-Landschaft konnte den mutmasslichen Einbrecher noch vor Ort festnehmen.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Drittperson meldete der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, dass soeben in ein Take-Away-Restaurant an der Hauptstrasse in Birsfelden BL eingebrochen wird. Innert kürzester Zeit waren mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft vor Ort. Der mutmassliche Einbrecher befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude und konnten in der Folge noch vor Ort angehalten und festgenommen werden.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer. Die Polizei Basel-Landschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Verdächtige für weitere Delikte infrage kommt. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet.