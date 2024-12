Die Polizei Basel-Land appelliert deshalb an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder auf die vielfältigen Konsequenzen solcher Handlungen aufmerksam zu machen und sie darüber aufzuklären. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Marian Nadler Redaktor News

In den vergangenen Wochen wurden an verschiedenen Schulen im Kanton Basel-Landschaft Drohungen durch eine unbekannte Täterschaft veröffentlicht. Die Polizei Basel-Landschaft konnte in der Folge die mutmasslichen Täter in Muttenz und in Pratteln ermitteln. Die Baselbieter Polizei appelliert an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder über die möglichen Konsequenzen solcher unüberlegten Aktionen aufzuklären.

Die Drohtexte wurden an Toilettenwänden in den Sekundarschulhäusern «Hinterzweien» in Muttenz und «Fröschmatt» in Pratteln angebracht, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Schulleitungen der beiden Schulen haben umgehend die Polizei Basel-Landschaft verständigt. In der Folge wurde von der Polizei eine Lagebeurteilung durchgeführt, entsprechende Massnahmen eingeleitet und diverse Abklärungen getroffen. Aufgrund dieser Abklärungen konnte die Polizei Basel-Landschaft einen Jugendlichen (15) in Muttenz und einen Jugendlichen (14) in Pratteln ermitteln. Beide sind geständig.

Baselbieter Polizei appelliert an Eltern

Die Jugendanwaltschaft wird gegen die beiden Jugendlichen ein Verfahren eröffnen. Im Fall des Gymnasiums Oberwil dauern die Ermittlungen gegen die unbekannte Täterschaft noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich auch bei diesen Drohungen um einen üblen Scherz.

Die Folgen solcher unüberlegten Aktionen sind auf mehreren Ebenen einschneidend. Neben strafrechtlichen und finanziellen Konsequenzen drohen auch schulische Massnahmen wie etwa der Ausschluss von der Schule. Die Polizei Basel-Land appelliert deshalb an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder auf die vielfältigen Konsequenzen solcher Handlungen aufmerksam zu machen und sie darüber aufzuklären.