Schockierender Raubüberfall in Birsfelden BL: Ein maskierter Mann bedrohte das Personal in einer Apotheke mit einem Messer und entkam mit Hunderten Franken. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Auf einen Blick Raubüberfall auf Apotheke in Birsfelden BL, Täter flüchtig

Unbekannter bedrohte Mitarbeiter mit Stichwaffe und forderte Bargeld

Belohnung von bis zu 2000 Franken für Hinweise ausgesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagnachmittag, kurz vor 13.45 Uhr, verübte ein unbekannter Täter einen Raubüberfall auf eine Apotheke an der Hauptstrasse in Birsfelden BL. Personen wurden dabei keine verletzt. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft betrat der unbekannte Täter gegen 13.40 Uhr die Apotheke. In der Folge bedrohte er die Mitarbeiter mit einer Stichwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend verliess der unbekannte Täter mit seiner Beute, Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken, den Tatort durch den Haupteingang und flüchtete in unbekannte Richtung.

Kopfgeld in Höhe von 2000 Franken

Der unbekannte Täter war männlich, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine Brille und eine Hygienemaske. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Hauptstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale in Liestal, 061 553 35 35, in Verbindung zu setzen. Für Hinweise, welche zur Ermittlung der Täterschaft führen, wird eine Belohnung von bis zu 2000 Franken ausgesetzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.