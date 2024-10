Eine 71-jährige Fussgängerin ist am Montagnachmittag in Birsfelden BL befindet sich nach einem Unfall schwer verletzt im Spital.

Unfall in Birsfelden BL

Eine 71-jährige Fussgängerin ist am Montagnachmittag in Birsfelden BL von einem Lieferwagen überrollt und schwer verletzt worden. Sie musste von der Sanität ins Spital eingeliefert werden.



Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf dem Postparkplatz, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fussgängerin sei unter den Lieferwagen eines 60-Jährigen gekommen. Die genaue Unfallursache ist unklar und wird derzeit untersucht. Die Polizei sucht Zeugen.