Bewohner evakuiert Brand in einem Einfamilienhaus in Reigoldswil BL

In der Nacht auf Dienstag ist in einem Einfamilienhaus in Reigoldswil BL ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohnerinnen und Bewohner über eine Drehleiter. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.