Nach einem Containerbrand in Giebenach BL ermittelt die Polizei zur Ursache. Im Fokus steht mutmasslich fahrlässiger Umgang bei Schweissarbeiten. Eine Person wurde verletzt.

Darum gehts Am Freitag brannte in Giebenach BL ein Werkstattcontainer

Der Container wurde zerstört, die Feuerwehr löschte rasch

Eine Person kam ins Spital

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagnachmittag ist in Giebenach BL ein Werkstattcontainer am Sägeweg in Flammen aufgegangen. Eine Person wurde verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Werkstattcontainer bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und so ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern.

Grosses Feuerwehraufgebot löscht Container

Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. «Durch das Feuer und die Hitze wurden der Container sowie das Inventar komplett zerstört», schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.

Die Brandursache? Noch nicht restlos geklärt. Mutmasslich dürfte jedoch fahrlässiger Umgang bei Schweissarbeiten zum Brandausbruch geführt haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort im Einsatz standen die Feuerwehr Raurica, die Stützpunktfeuerwehr Liestal, die Betriebsfeuerwehr Roche, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel sowie der Rettungsdienst.