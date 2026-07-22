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Bluttat in Liestal BL
Streit endet in Messerstecherei – drei Verletzte

Gewalt in Liestal BL: Ein Streit zwischen drei Personen endete am Dienstagabend blutig. Zwei Menschen wurden mit Stichverletzungen ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die beteiligten Männer.
Publiziert: 11:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 1 Minute
Hier an der Ostenbergstrasse kam es zu dem Messer-Streit.
Foto: Google Streetview

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Streit in Liestal BL eskaliert am Dienstag mit Messerangriff
  • Zwei Verletzte im Spital, einer ausser Lebensgefahr, ein Mann unverletzt
  • Polizei ermittelt, Strafuntersuchung gegen zwei Männer eröffnet
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Johannes Hillig und Ralph Donghi

Am Dienstagabend sind dort drei Personen aneinandergeraten. Kurz nach 21.15 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Schweizern (31, 40) und einer Schweizerin (30) völlig. Plötzlich zückte jemand ein Messer.

Einer der beiden Männer und die 30-jährige Frau erlitten Stich- und Schnittverletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide ins Spital. Sie befinden sich ausser Lebensgefahr. Auch der andere Mann wurde verletzt, musste jedoch nicht im Spital behandelt werden.

Warum die Situation derart eskalierte, ist noch unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ermitteln den genauen Tathergang. Gegen die beiden Männer wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

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