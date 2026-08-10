Ein Porsche raste mit 200 km/h durch eine 50er-Zone bei Basel. Bei der Verfolgungsjagd platzte ein Reifen, ein Polizeiauto krachte in den mutmasslich gestohlenen Wagen. Eine Frau (24) wurde verhaftet, zwei Insassen sind offenbar flüchtig.

Bei Flucht kam es zu vier Unfällen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Porsche rast mit 200 km/h durch 50er-Zone bei Basel

Zugriff erfolgte kurz nach Grenze in Frankreich

Lenkerin verhaftet, zwei weitere Insassen offenbar flüchtig

Auto von Blick-Leserreporter beschädigt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Wilde Verfolgungsjagd am Sonntagabend zwischen Basel und Frankreich! Ein grauer Porsche drückte auf der Strecke Oberwil–Biel-Benken massiv aufs Gas gedrückt. «Ich wurde mit circa 200 km/h in der 50er-Zone überholt», berichtet ein Blick-Leserreporter. Er musste auf einen Feldweg ausweichen, um einer Kollision zu entgehen. Die Felgen seines Autos wurden dabei beschädigt.

Aber auch für den Porsche ging die Fahrt nicht glimpflich aus. Auf der Flucht vor der Polizei platzte ein Vorderreifen, wie Bilder des Leserreporters zeigen. Der Einsatz der Baselbieter Polizei endete schliesslich in Frankreich, rund 800 Meter von der Grenze entfernt, in einer 30er-Zone. Der Streifenwagen krachte daraufhin in den Porsche mit Tessiner Kennzeichen.

Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft, bestätigt den Einsatz. Eine Frau (24) aus Chile sei verhaftet worden und ein Fluchtauto sowie ein Einsatzfahrzeug bei einer «Nacheile» beschädigt worden, so Gaugler. Das Fluchtauto habe sich zuvor einer Verkehrskontrolle zu entziehen versucht.

Laut dem Leserreporter soll der Sportwagen im Verdacht stehen, gestohlen worden zu sein. Die Polizei konnte dies bisher nicht bestätigen.

Zwei Insassen flüchtig

Zwei weitere Insassen flohen zunächst durch ein Maisfeld in Richtung Wald, wie der Leserreporter beobachtete. Eine Polizeipatrouille konnte die beiden Flüchtigen bislang noch nicht schnappen.

Im Porsche, so der Leserreporter, seien Werkzeuge wie Hammer, Säge und Bohrmaschine gefunden worden. Dazu konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Bei Flucht kam es zu vier Unfällen

Zoll, Polizei und Gendarmerie blieben zunächst mit einem Grossaufgebot und Suchhunden im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.

Während ihrer Flucht beging die Personenwagenlenkerin mehrere grobe Verkehrsregelverletzungen. Unter anderem kam es zu vier Verkehrsunfällen. Dabei wurde bei einem Unfall ein Rollerfahrer verletzt. Die Polizei Basel-Landschaft sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise der Lenkerin gefährdet wurden.