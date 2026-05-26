Ein 30-Jähriger lieferte sich am Pfingstmontag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Flucht endete mit einem Crash in Rheinfelden AG – der Fahrer landete im Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 30-Jähriger flüchtet am Pfingstmontag auf A22, endet nach Crash im Wald

Lenker kollidiert mit Polizeiwagen, verursacht Totalschaden, wird festgenommen

Polizei sucht Zeugen, meldet grobe Verkehrsverstösse

Janine Enderli Redaktorin News

Für diesen Autofahrer hat das verlängerte Wochenende ein unschönes Ende genommen. Am Pfingstmontagnachmittag entzog sich ein 30-jähriger Mann auf der Autobahn A22 in Sissach BL einer Verkehrskontrolle.

Der Lenker flüchtete mit seinem weissen Opel in Richtung Basel. Umgehend nahmen Polizisten die Verfolgung auf. Eine Patrouille konnte das Fahrzeug in Giebenach BL sichten. Dabei ergriff der Lenker erneut die Flucht und kollidierte dabei bei der Verzweigung Dinggrabenstrasse/Moosmattstrasse seitlich mit einem Streifenwagen.

Doch auch diese Begegnung liess den Mann nicht aufgeben. Er setzte seine Flucht in Richtung Augst (Römermuseum) fort und donnerte via Kaiseraugst AG, durch das Roche-Quartier, auf den Veloweg in Richtung Rheinfelden AG. Dort nahm seine Flucht ein jähes Ende.

Nach Crash im Auto eingeklemmt

Der Flüchtende krachte in einen Baum, geriet von der Strasse ab und kam schlussendlich im Wald zum Stillstand.

Der 30-jährige Lenker wurde bei dem Selbstunfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurde der Verdächtige angehalten und festgenommen und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Das Auto erlitt Totalschaden. Während seiner Flucht beging der 30-Jährige unter anderem mehrere grobe Verkehrsübertretungen. Die Polizei Basel-Landschaft sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende oder Fussgänger, die durch die Fahrweise des Lenkers gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 061 553 35 35 entgegen.