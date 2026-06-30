In der Nacht auf Dienstag kam es in La Croix de l’Aiguille bei Les Crosets im Kanton Walllis zu einem schweren Unfall. Der Lenker (†34) überlebte diesen nicht. Die Beifahrerin wurde verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen war ein Automobilist auf dem Chemin de Croisette in Les Crosets unterwegs. Nach einem Rückwärtsmanöver geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen ins Rutschen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Das Fahrzeug stürzte darauf einen Hang hinunter und kam an einem Baum zum Stillstand.

«Trotz der eingeleiteten Hilfe konnten die aufgebotenen Rettungskräfte vor Ort nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Die verletzte Beifahrerin wurde mit dem Helikopter ins Spital von Sitten geflogen», heisst es weiter.

Beim verstorbenen Fahrer handelt es sich um einen 34-jährigen Portugiesen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung der Umstände des Unfalls.