Blick-Redaktion In eigener Sache

Wo hilft KI im Redaktionsalltag, wo ist sie tabu, und wer steht eigentlich für die Inhalte gerade? Mit dem Erklärartikel «So geht Blick mit künstlicher Intelligenz um» macht Blick.ch den Einsatz von künstlicher Intelligenz für seine Userinnen und User leicht nachvollziehbar. Ergänzende Texte und Videos zeigen, wie die Redaktion arbeitet, wie sich Fake News erkennen lassen und welche Richtlinien gelten. Transparenz, die jetzt auch mit einem Sonderpreis gewürdigt wurde.

Der Preis wird jährlich im deutschsprachigen Raum von der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VdMO) und der Initiative Tageszeitung (ITZ) vergeben.

Die Jury lobt in der Laudatio: «Das Onlineportal Blick.ch überzeugt mit seiner Serie über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus. Dabei werden den Leserinnen und Lesern nicht nur Handreichungen über den Umgang mit KI gegeben und wie man Fake News erkennt, sondern auch transparent gemacht, wie und wo die Redaktion selbst KI einsetzt. Mit Texten und Videos wird hier umfassend informiert und ein ausgezeichnetes Beispiel im Sinne des Preises gegeben.»

Klare KI-Richtlinien

Die Grundlage für den verantwortungsvollen Einsatz von KI bilden klare Richtlinien: Bereits im Mai 2023 hat Ringier als eines der ersten Medienunternehmen entsprechende Vorgaben eingeführt. Seit 1. Oktober 2026 sind bei Ringier Medien Schweiz (RMS) ergänzende RMS AI Guidelines in Kraft. Sie konkretisieren die konzernweiten Vorgaben für den redaktionellen Alltag.

Der undotierte «medienspiegel – Preis für transparenten Journalismus» wird seit 2016 jährlich im deutschsprachigen Raum vergeben. Zu den bisherigen Ausgezeichneten zählen unter anderem «Zeit Online», die «Süddeutsche Zeitung», der «Mannheimer Morgen», die «NZZ am Sonntag», der Deutschlandfunk, der Norddeutsche Rundfunk und der «Wiesbadener Kurier».