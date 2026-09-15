Wegen einer technischen Störung war der Bahnverkehr am Bahnhof Oerlikon am Dienstagnachmittag lahmgelegt. Etliche Verbindungen sind von Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen betroffen. Um 15 Uhr konnte die Einschränkung wieder aufgehoben werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Wie eine Blick-Leserin meldet, ist der Bahnhof Oerlikon am Dienstagnachmittag wegen einer Einschränkung lahmgelegt worden. «Mehrere Dutzend Leute sind gestrandet und die Uber-Preise haben sich natürlich sofort erhöht», schildert sie.

Auf der Webseite der SBB wird die Einschränkung am Bahnhof Oerlikon vermeldet. Bis um 16 Uhr sei demnach mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen, hiess es in einer ersten Mitteilung. Der Grund: eine technische Störung an der Bahnanlage. Betroffen sind die Linien RJX, EC, IC, IC1, IC5, IC8, IC81, IR13, IR36, IR75, RE48, S2, S3, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S16, S19, S21 und S24. Ein Fachdienst für die Störungsbehebung sei aufgeboten worden.

Einschränkung wieder aufgehoben

Auch die Leserin ist von den Ausfällen betroffen. Als sie von Oerlikon aus zu einem Kundenmeeting reisen wollte, fiel ihre Verbindung ersatzlos aus. «Ich musste das Meeting canceln und bin jetzt wieder zurück am Arbeitsplatz», sagt sie.

Um 15 Uhr hiess es auf der Seite der SBB jedoch, dass die Einschränkung wieder aufgehoben sei. Vereinzelt sei dennoch weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

+++Update folgt+++