Trotz Unterstützung durch eine PR-Agentur wurde die Medienkonferenz von Crans-Montana zum Desaster. Kritik hagelte es besonders, weil sich der Gemeindepräsident nicht bei den Brandopfern entschuldigte. Nun wurden die Kosten für die Medienkonferenz bekannt.

Darum gehts Crans-Montanas missglückte Medienkonferenz kostete 63'168 Franken im Januar 2026

PR-Agentur erhielt für 145,4 Stunden Arbeit diese Summe

Auftritt des Gemeindepräsidenten sorgte in der Schweiz und international für viel Kritik

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Die Gemeinde ist als Geschädigte am meisten betroffen, vor allen anderen», sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud (55) im Rahmen einer Medienkonferenz am 6. Januar – einige Tage nach dem Inferno in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS. 41 Menschen hatten in der Neujahrsnacht ihr Leben verloren, 115 Menschen waren teils schwer verletzt worden. Eine Entschuldigung gegenüber den Opfern und Angehörigen blieb jedoch aus. In den Schweizer Medien und international hagelte es nach dem missglückten Auftritt viel Kritik. Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli bezeichnete Férauds Aussage als «Zitat der Schande».

Féraud selbst gab zu, dass der Gemeinderat überfordert war: «Uns fehlten die kommunikativen Kompetenzen.» Vor diesem Hintergrund wirkt eine langwierige Recherche von «Watson» besonders brisant. Über sieben Monate lang hakte das Nachrichtenportal nach, um den Betrag und die Details des Auftrags an die engagierte Kommunikationsagentur Dynamics Group zu erfahren. Erst Ende August erhielt Watson die geforderten Unterlagen. Diese zeigten, dass die Gemeinde der Kommunikationsagentur 63'168 Franken für insgesamt 145,4 Arbeitsstunden zwischen dem 3. und 8. Januar zahlte.

Kein Verhältnis zu gelieferter Leistung

Wie ein Branchenexperte gegenüber dem Nachrichtenportal erklärte, handle es sich bei einem solchen Ereignis von enormem Ausmass und ausserordentlicher, auch internationaler Medienberichterstattung aus Branchensicht um keine unübliche Summe. Im Verhältnis zur erbrachten Leistung sieht der Experte die Kosten für den Auftrag in Hinblick auf das Ergebnis der Konferenz jedoch nicht gerechtfertigt.

Weitere Experten kritisierten gegenüber «Watson» auch die Wahl des Formats anstelle eines schriftlichen Statements oder eines Einzelinterviews. Zudem fehlte ein Probedurchlauf. Dynamics Group wollte sich auf Anfrage von «Watson» nicht äussern und verwies auf Vertraulichkeitsverpflichtungen.