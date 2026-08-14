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Auf A1 bei Winterthur
Videos zeigen das brennende Auto

Mehrere Blick-Leser haben ein brennendes Auto auf der A1 bei Winterthur gesehen.
Publiziert: 20:38 Uhr
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Aktualisiert: 20:48 Uhr
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