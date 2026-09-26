Am Samstagnachmittag kam es in Pratteln BL zu einem Angriff auf ein bisweilen unbekanntes Opfer. Die Polizei sucht Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Attacke mit Holzstock und Stichwaffe: Die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft erhielt am Samstag die Meldung, wonach in Pratteln am Mattenweg ein mit Stichwaffe und Holzstock bewaffneter Mann eine bislang unbekannte männliche Person angegriffen und am Kopf verletzt haben soll. Auf Grund dieser Meldung rückten mehrere Patrouillen an die genannte Örtlichkeit aus.

Gemäss weiteren Angaben durch Passanten begab sich der mutmassliche Täter anschliessend in eine Liegenschaft am Reitweg. Vor Ort stellte die Patrouille die Besitzer der betroffenen Liegenschaft fest, welche aus ihrem Haus flüchteten. Der mutmassliche Angreifer verliess kurz darauf, mit einer Stichwaffe und einem Holzstock bewaffnet, ebenfalls die Liegenschaft und konnte schliesslich durch die Patrouillen angehalten und festgenommen werden. Bei der angehaltenen Person handelt es sich um einen 45-jährigen Schweizer.

Polizei sucht angegriffene Person

Die mutmasslich angegriffene Person konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndung bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die weiteren Abklärungen zum Vorfall sind im Gang.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum mutmasslichen Opfer machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden.