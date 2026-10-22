Die Kunstmesse Art Basel Paris sollte eigentlich noch über das kommende Wochenende geöffnet sein. Wegen Sicherheitsbedenken angesichts der schweren Ausschreitungen in Paris muss sie allerdings vorzeitig schliessen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Gewalttätige Randalierer und Plünderer haben in der vergangenen Woche in Paris Autos angezündet, Polizeieinsatzkräfte angegriffen und Geschäfte zerstört und ausgeräumt. Der Schaden ist immens. Aus Sorge vor erneuten Ausschreitungen ziehen die Menschen vor Ort Konsequenzen. Teils bleiben Geschäfte bis auf Weiteres geschlossen.

Art Basel Paris schliesst früher als geplant

Auch die Kunstmesse Art Basel Paris wird wegen Sicherheitsbedenken früher als geplant schliessen. Das geht aus einem Schreiben der Verantwortlichen hervor, das Blick vorliegt.

«Wir schreiben Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass die diesjährige Ausgabe der Art Basel Paris 2026 angesichts möglicher Demonstrationen in Paris an diesem Wochenende und im Interesse der Sicherheit unserer Besucher, Aussteller, Partner, Mitarbeitenden und Kunstwerke bereits am Freitag, dem 23. Oktober, um 19 Uhr beendet wird», heisst es darin. «Die Messe bleibt am Samstag, dem 24. Oktober, und am Sonntag, dem 25. Oktober, geschlossen.»

«Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen»

Man bedauere zutiefst, die Besucher am kommenden Wochenende nicht begrüssen zu dürfen. «Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.» Jedoch habe die Sicherheit aller Beteiligten oberste Priorität.

Weiter schreiben die Verantwortlichen: «Art Basel bleibt weiterhin fest entschlossen, Galerien und Künstler zu unterstützen, bedeutungsvolle Begegnungen mit Kunst zu ermöglichen und unsere internationale Gemeinschaft zusammenzubringen.»