Am Freitag kam es in St. Gallen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter fiel dreieinhalb Meter in einen Schacht und musste wiederbelebt werden. Nun ist er im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 61-jähriger Bauarbeiter stürzte am Freitagmittag kurz vor 12.30 an der Martinsbruggstrasse auf einer Baustelle rund dreieinhalb Meter in die Tiefe. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung mit.

Der Arbeiter wurde dabei schwer verletzt. Durch die Sanität und den aufgebotenen Notarzt wurde die Reanimation durchgeführt. Die Berufsfeuerwehr St. Gallen musste den Verletzten aus einem Schacht bergen. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Am Donnerstag die traurige Nachricht: Der Deutsche ist seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen.