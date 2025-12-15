In Egg ZH ist es am Montagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Arbeiter auf einer Baustelle wurde durch ein herabfallendes Kranteil tödlich verletzt.

Darum gehts Kranarm bricht bei Bauarbeiten in Egg ZH, Teil stürzt auf Arbeiter

29-Jähriger erliegt noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen

Spezialisten sichern Spuren, Lastwagen mit Kranausleger wird untersucht

Georg Nopper Redaktor News

Gegen 10.30 Uhr waren Arbeiter am Montag in Egg ZH daran, mit einem Kranausleger eines Lastwagens Kies auf ein Dach zu heben. Plötzlich brach dabei der Kranarm auseinander, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Ein Bauarbeiter (†29) wurde durch den herabfallenden Kranarm getroffen. Feuerwehrmänner und Gemeindepolizisten leisteten bis zum Eintreffen der Sanität erste Hilfe.

Ursache wird untersucht

Trotz der Wiederbelebungsmassnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der schwer verletzte Mann noch an der Unfallstelle. Spezialisten der Kantonspolizei sowie des Forensischen Instituts Zürich sicherten die Spuren an der Unfallstelle. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde der Lastwagen mit dem Kranausleger zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland entsprechende Ermittlungen eingeleitet.