Video zeigt die Unfallstelle in Egg ZH
1:18
Mann von Kranarm getroffen:Video zeigt die Unfallstelle in Egg ZH

Arbeitsunfall in Egg ZH
Kran bricht und tötet Mann auf Baustelle

In Egg ZH ist es am Montagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Arbeiter auf einer Baustelle wurde durch ein herabfallendes Kranteil tödlich verletzt.
Publiziert: 16:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Polizisten und Feuerwehrmänner im Einsatz an der Unfallstelle.
Foto: BRK News

Darum gehts

  • Kranarm bricht bei Bauarbeiten in Egg ZH, Teil stürzt auf Arbeiter
  • 29-Jähriger erliegt noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen
  • Spezialisten sichern Spuren, Lastwagen mit Kranausleger wird untersucht
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg NopperRedaktor News

Gegen 10.30 Uhr waren Arbeiter am Montag in Egg ZH daran, mit einem Kranausleger eines Lastwagens Kies auf ein Dach zu heben. Plötzlich brach dabei der Kranarm auseinander, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Ein Bauarbeiter (†29) wurde durch den herabfallenden Kranarm getroffen. Feuerwehrmänner und Gemeindepolizisten leisteten bis zum Eintreffen der Sanität erste Hilfe.

Ursache wird untersucht

Trotz der Wiederbelebungsmassnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der schwer verletzte Mann noch an der Unfallstelle. Spezialisten der Kantonspolizei sowie des Forensischen Instituts Zürich sicherten die Spuren an der Unfallstelle. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde der Lastwagen mit dem Kranausleger zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

