Darum gehts
- Kranarm bricht bei Bauarbeiten in Egg ZH, Teil stürzt auf Arbeiter
- 29-Jähriger erliegt noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen
- Spezialisten sichern Spuren, Lastwagen mit Kranausleger wird untersucht
Gegen 10.30 Uhr waren Arbeiter am Montag in Egg ZH daran, mit einem Kranausleger eines Lastwagens Kies auf ein Dach zu heben. Plötzlich brach dabei der Kranarm auseinander, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.
Ein Bauarbeiter (†29) wurde durch den herabfallenden Kranarm getroffen. Feuerwehrmänner und Gemeindepolizisten leisteten bis zum Eintreffen der Sanität erste Hilfe.
Ursache wird untersucht
Trotz der Wiederbelebungsmassnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der schwer verletzte Mann noch an der Unfallstelle. Spezialisten der Kantonspolizei sowie des Forensischen Instituts Zürich sicherten die Spuren an der Unfallstelle. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde der Lastwagen mit dem Kranausleger zur weiteren Untersuchung sichergestellt.
Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland entsprechende Ermittlungen eingeleitet.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen