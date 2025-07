Am «Terazzza»-Festival Hier zeigt Mahmut Orhan die umstrittene Geste

Mahmut Orhan wird international gefeiert. Bei einem Auftritt in Dielsdorf irritierte er jetzt mit einer nationalistischen Geste. Im August legt er in Basel und an der Street Parade in Zürich auf.

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten